Самую весеннюю визитку для "Евровидения" сняла белорусская команда

3 Апреля 2017 19:12

К съемкам видео приступили позже всех предыдущих лет - в первых числах апреля. За один день артистам предстояло сменить 5 локаций и четыре костюма. Ради 45-ти секунд видеовизитки дуэту NaviBand пришлось работать на камеры 12 часов. И не один день. Из-за погоды подготовка видео растянулась. Все подробности смотрите в "Панораме"!