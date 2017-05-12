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13 Мая 2017 12:30

С NaviBand встретился посол Беларуси в Украине

С NaviBand встретился посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. Ребята подарили дипломату свой альбом и промопродукцию.

  

Теги: Евровидение-2017

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