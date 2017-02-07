С начала февраля Беларусь живет с новым Кодексом о культуре

7 Февраля 2017 21:22

Документ принят в стране впервые. Нет аналогов ему и на постсоветском пространстве. Кодекс о культуре - это систематизированный свод законов, указов, постановлений, нормативных актов. Он регулирует деятельность различных институтов отрасли - кино, театры, дискотеки, массовые мероприятия, выставки. Одно из самых значимых и острых направлений - национальное наследие, которое сейчас находится за пределами страны, и его возвращение. Постановлением Совмина Беларуси уже создана специальная комиссия. Итак, кто будет заниматься вопросами реституции? Какие национальные культурные достижения хотят вернуть на родину - выясняла Елена Бормотова.

Вопросами возвращения национальных ценностей Беларусь занялась одновременно с получением независимости. За четверть столетия выявлены сотни экспонатов нашего наследия в зарубежных собраниях. Работа систематизирована и описана в восьми томах специализированного сборника "Возвращение". Итог деятельности стал основанием для создания почти десять лет назад государственной комиссии при Совете Министров. Сейчас расширяются ее действия от состава до географии поисков.

Реальные итоги работы комиссии по возвращению сегодня можно увидеть в музейных залах по всей стране. Так, на родину возвращены Статут Великого княжества Литовского, "Малая подорожная книжка" Скорины, слуцкое Евангелие и несколько слуцких поясов. Такие исторические памятники, как библиотеки Хрептовичей, Радзивиллов или скориновское наследие удалось вернуть и в электронном виде.

Каким-то образом возвращенными можно считать и белорусские ценности, которые привозят на родину на временное экспонирование. Их невозможно вернуть физически, однако реально ввести в научный оборот. Ведь значительная часть наших шедевров оказалась в зарубежных фондах по закону - официальной передаче.

Сегодня белорусские раритеты - в фондах многих музейных, библиотечных, архивных коллекциях мира. Есть они и в постоянных экспозициях музеев, которые входят в топ самых известных - от Метрополитен до Эрмитажа. Там можно найти многие наши национальные памятники - идентификаторы белорусской нации - от гравюр до мебели.

Возвращение культурных ценностей Беларуси - это совместная работа разных министерств и ведомств страны. Координировать ее и определить наиболее реальные на сегодня пункты для будущих переговоров - задача комиссии. Чтобы белорусские раритеты из списка зарубежных пополнили список возвращенных. Много исторических ценностей было вывезено с наших земель незаконно - мародерство во время военных действий, грабежи или эвакуация. Вот на возвращение их сегодня и направлена работа десятков людей.

В соответствии с международным законодательством, реституция культурных ценностей возможна несколькими путями. Приобретение на аукционах, как это было со Статутом и с радзивилловским гарнитуром. Существует и аспект с материальным замещением, когда один предмет обменивают на другой культурный раритет. Но ценность не должна находиться в частной собственности.