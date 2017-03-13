Культура
13 Марта 2017 18:48
Рыцари XXI века соревновались в Минске
Открытый чемпионат Европы по современному бою на мечах прошел в столичном Дворце детей и молодежи. Турнир объединил спортсменов из 14-ти стран. Среди них представители США, Франции, Израиля и Эстонии. Спортсмены вели бои в специальной экипировке на безопасных мягких шпагах. За титул чемпиона боролись как новички (некоторым рыцарям только исполнилось три года), так и опытные бойцы. В турнире также приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями.
Столица принимает турнир уже в третий раз. По итогам двух дней лучших определили как среди команд, так и в индивидуальном зачете.
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