7 Марта 2017 09:04

К 135-летию со дня рождения народного поэта Беларуси. Рядом с музеем, у здания, где жил Якуб Колас, открылся "Склеп". Помещение сделано по принципу погреба.

Какие блюда любил писатель и рецепты каких угощений передал потомкам, расскажет Ольга Медведь.

Без верхней одежды даже летом здесь можно просто замерзнуть - температура всегда не выше минус десяти. К сохраненным комнатам Коласовского дома в юбилейный год писателя присоединили еще и подземное помещение – так называемый "Склеп". Заглянуть в гости к Коласу не общественному деятелю, а хозяину, можно всегда. Теперь восстановленный склеп - часть постоянной экспозиции.

Это вызвано тем, что под домом писателя был еще один подвал, для часто употребляемой гастрономии. В подземелье с отдельным входом писатель оставлял засолки, овощи, фрукты и другие продукты питания, которые надо было сохранить в течение года.

Благодаря жене, Марии Мицкевич, до наших времен сохранились семейные рецепты Коласов. Она передала их своему мужу и детям. Младший сын Михась варит варенье Коласовским способом, а также продолжает производство "Михасевки" - настойки из фруктов.

Теперь в общем доступе и первый в послевоенные времена "ледник". Единственный, оставшийся в современной столице. Небольшое помещение, которое находится в самой старой подземной постройке Коласовской усадьбы, более глубокое глубже подвала на два метра. В большинстве его использовали для хранения мяса и молока.

Температура в леднике еще ниже чем в подвале. Понижают градус в прототипе современных холодильников благодаря глыбам льда на дне - так делали в те времена. Также к юбилею Якуба Коласа в доме писателя разместилась временная выставка. "Якуб Колас - известный и неизвестный" в фотоснимках и личных вещах знакомит с народным писателем как хозяином.