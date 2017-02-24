Рубрика "Променад"

24 Февраля 2017 18:40

Наследие Мулявина в сценических костюмах можно увидеть в историческом музее, а одна из гитар "песняра" - на выставке в Музее истории театральной и музыкальной культуры. А также подсказки, как интересно провести выходные, - в рубрике "Променад" с Ларисой Гулякевич.

Возможность ближе познакомиться с творчеством и жизнью Владимира Мулявина дает экспозиция в Национальном историческом музее. Сценический костюм легендарного "песняра" - главный герой выставки

Отличный музыкант, композитор, основатель и художественный руководитель белорусского вокально-инструментального ансамбля "Песняры". Владимир Мулявин - наша легенда. Истории сценических костюмов раскрывают еще одну грань жизни и творчества народного музыканта. Сценический гардероб из фондов Музея истории театральной и музыкальной культуры Беларуси. Коллекцию пополнили 17 костюмов для "Песняров", эскизы, созданные членами Белорусского союза художников, - центральные экспонаты показа. Здесь и нотные рукописи, фотоснимки, афиши концертов.

А вот мулявинская гитара и гитары других музыкантов советских времен представлены на выставке в Музее истории театральной и музыкальной культуры.

Здесь экспонируются модели гитар советского периода 60-80 годов. Сделаны они были в таких социалистических странах как Болгария, ГДР и Чехословакия, а потом продавались в СССР. Многие из экспонатов имели знаменитых хозяев и интересную судьбу. Здесь есть одна из гитар легендарного "песняра" Владимира Мулявина. В общей сложности на выставке представлено 53 инструмента. Среди них акустические, бас-гитары и 3 электроакустические.

Каждую субботу с 14 до 16 часов можно будет посетить мастер-классы от известных музыкантов и самим поиграть на раритетных инструментах.

Такая красота - в центре Минска. Сотни орхидей со всех континентов земного шара, кроме Антарктиды.

В Музее природы и экологии, что на Карла Маркса, 12 - выставка орхидей. Более всего внимание привлекают растения из тропических лесов Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, севера Австралии - каттлеи, ванды, масдевалии, мильтонии - сложные для произношения, но шикарные для глаз и поднимают настроение. Выставка работает до 10 марта.

Масленица в эти выходные проводится в Музее народной архитектуры и быта, что около деревни Озерцо. Нескучных выходных и до следующей пятницы.