3 Февраля 2017 18:53

Время планировать культурную программу на выходные. Минчанам предлагают посетить выставку иранского искусства в галерее "Университет культуры", а также послушать оперу "Летучий голландец" с лучшими белорусскими солистами. Подробнее расскажет Лариса Гулякевич. Выпуск продолжает рубрика "Променад".

Выставка, посвященная иранскому искусству, открылась в галерее "Университет культуры". Именно оно - одна из главных характеристик персидской цивилизации, где используются все материалы. От тканей до металла.

Экспозиция оригинальных работ почти 40 мастеров в разных направлениях знакомит с феноменом иранской культуры. Уникальность и самобытность культуры одного из древнейших народов мира продемонстрирована в произведениях ткачества, каллиграфии, живописи, керамики, деревянной скульптуры, миниатюры. В общей сложности почти 100 произведений искусства. На выставке, которая будет длиться до 13 февраля, проводятся мастер-классы по ткачеству ковра, создания миниатюры и каллиграфии.

Большие театралы обычно выбирают не только известную пьесу, но и любимых артистов. Так, известный на весь мир белорусский бас Александр Рославец выступит в роли Даланда. Опера Вагнера "Летучий голландец"

В субботу, 4 февраля, брестовчанин, который сейчас принадлежит мировой опере, на родной белорусской сцене впервые исполнит партию вагнеровского Даланда. Александр Рославец на отлично окончил Санкт-Петербургскую консерваторию и служил солистом Большого театра России. Сейчас он живет в Германии и выступает на сцене франкфуртской оперы.

Рубрика "Променад" побывала на репетиции спектакля "Летучий голландец".

В субботу на сцену Большого выйдут звезды театра Владимир Петров, Анастасия Москвина, Юрий Городецкий - финалист российского конкурса "Большая опера". За дирижерским пультом - Виктор Пласкина.

В Минске 60 репродукций самого знаменитого австрийского художника Густава Климта в так называемой полнометражной технике копирования. Полотна Климта входят в десятку наиболее дорогих картин мира.

"Маковое поле", "Три возраста женщины", "Подруги", "Поцелуй". Все это Климт - лидер венского авангарда, его имя неразрывно связано со стилем модерн. Кстати, один американский коллекционер приобрел для своей галереи портрет Адели Блох-Бауэр за рекордные 135 миллионов долларов. Это знаменитое произведение - живописную репродукцию картины - теперь можно увидеть в Минске.

На выставке - почти 30 репродукций картин и столько же рисунков - минималистических зарисовок Климта карандашом на бумаге.

В Минске выставка пробудет до середины февраля. Потом экспозиция отправится в мировое турне. Климта уже ждут в Берлине, Санкт-Петербурге, Москве, Нью-Йорке и Дубае.