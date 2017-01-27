27 Января 2017 18:51

Мастерство белорусских художников - сразу в нескольких галереях Минска. Витебская школа графики - в Национальном художественном музее, а скульптура с живописью - в Центре современных искусств. Большой театр завтра ставит "Макбет". С подробностями Лариса Гулякевич и рубрика "Променад".

Витебская художественная школа обычно ассоциируется с Шагалом, однако у этого города есть традиции и в других направлениях живописи и графики. Около 50 произведений представителей витебской школы гравюры - на выставке в Национальном художественном музее Беларуси.

Витебск в ХХ столетии стал не только уникальным центром развития авангардного искусства, местом формирования своеобразной витебской школы, но и отыграл значительную роль в развитии белорусского эстампа. Два локальных явления знаменуют этапы довольно яркого развития витебской гравюры, которая представлена двумя родственными графическими техниками - древоритом (ксилографией) и линоритом (линогравюрой).

Эти стилистически близкие техники гравюры имели свой собственный путь развития и вместе с тем поспособствовали формированию довольно целостной графической школы, в которой ярко проявили себя несколько поколений витебских художников. Некоторые из них приехали на открытие выставки.

"Человек и человек". Это проект живописи и скульптуры белорусских современных мастеров. Концепция такая: человек стремится понять и отображает другого человека или может самого себя. Художественные размышления - в Центре современных искусств на Некрасова, 3.

В центре внимания художников, которые наследуют идеи Возрождения, непосредственно человек с его чувствами и размышлениями, победами и неудачами, радостями, надеждами и страхами. Каждый из художников в свойственной ему манере раскрывает свой уникальный опыт и представляет выраженные на поверхности полотна или в объемной форме мысли, которые волнуют его в этом контексте. Познакомиться с творческими исследованиями художников-психологов в скульптуре и живописи можно в Центре современных искусств до 25 февраля.

Большой театр Беларуси дает оперу "Макбет" по одноименному произведению бессмертного Шекспира.

Произведение "Макбет" связано с именами двух гениев: отец оперы - Джузеппе Верди и автор трагедии - Уильям Шекспир. Это психологический спектакль, пронизанный эмоциями в широком диапазоне - как вокальном, так и литературном. Опера очень сложная в исполнении и не каждому театру она по плечу. Самые сложные партии у леди Макбет и самого Макбета. Дуэты длятся по 20 минут. Такие партии - только для настоящих профессионалов. Поэтому Национальный академический театр оперы и балета Беларуси гордится спектаклем, который около года украшает афишу театра.

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта приглашает на культурно-массовое мероприятие "Зимние забавы".

Нескучных выходных и до следующей пятницы.