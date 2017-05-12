12 Мая 2017 18:55

Лошицкая усадьба приглашает на музыкальные вечера, фольклорные куклы - в галерее Савицкого и собственные истории жизни - через фотопроект "80 плюс". Как культурно провести выходные - посоветует Лариса Гулякевич и рубрика "Променад".

Майские музыкальные вечера в Лошицкой усадьбе каждую субботу мая! Это возрождение традиций культурных салонов 18 - начала 20 веков, классика и музыкальное наследие Беларуси.

Музыка прошлых эпох снова зазвучит в бальном зале усадебного дома. Рубрика "Променад" попала на репетицию. В программе трех разных концертов 13, 20 и 27 мая - вокальные и инструментальные композиции разных жанров и стилей: от полонеза до романса - в исполнении одаренных белорусских музыкантов, участников международного проекта Young Voices - "Молодые голоса".

Здесь, в Лошицком усадебно-парковом комплексе, расцвели сады, есть, где провести время в выходные и не только. Экспозиция музея же расскажет о нашей истории и обычаях прошлых столетий.

Каждую неделю музей проводит разные мероприятия, направленные на восстановление стародавней усадьбы, какой была Лошица на границе 19-20 столетий.

"80 плюс" - фотопроект, посвященный нашим знаменитым современникам: людям, которые переступили 80-летний рубеж. Среди них - балерина, художник, писатель, инженер-строитель, генерал в отставке, учителя.

Это последние из того поколения, которое пережило репрессии, это последние свидетели Второй мировой войны, которые изведали ужасы немецкой оккупации, гетто, блокаду, потеряли на войне родных... Они помнят энтузиазм 50-х, появление на их глазах новых, сверкающих стеклом и свежей краской городов, и разрушение знакомых с детства улочек. Фотовыставка "80 плюс" в галерее "Высокое место" продлится до 28 мая.

В художественной галерее Савицкого - выставка народной и фольклорной куклы.

Нескучных выходных, и до следующей пятницы!