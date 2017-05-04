Рубрика "Променад"

5 Мая 2017 15:28

Шедевры Рембрандта в Минске, гоголевские "Женихи" в Русском драмтеатре и история танца в костюмах. Планируем культурный отдых в майские выходные с Ларисой Гулякевич.

Пять молодых и не очень кавалеров соревнуются за внимание одной невесты. Однако главный герой пьесы "Женихи" - гоголевский юмор. Спектакль в субботу в Русском театре.

Авторы постановки в Национальном академическом драматическом театре имени Горького решили оставить первое название пьесы "Женихи", которая создавалась Николаем Гоголем почти 10 лет. Затем автор изменил место событий из помещичьего окружения в чиновничье и назвал пьесу "Женитьба".

История танца в сценических костюмах, эскизах и фотографиях. Выставка к 40-летию кафедры хореографии Университета культуры. Где? Конечно же, в художественной галерее "Университет культуры".

Историю кафедры можно проследить и по экспонатам выставки, приуроченной к юбилею. Университет и кафедра хореографии практически ровесники. Если Минский институт культуры был создан в 1975 году, то кафедра хореографии - через два года. Экспозиция проходит в рамках 25-го юбилейного фестиваля искусств "Арт-мажор".

Гравюры Рембрандта в Минске. 70 оригиналов великого голландца были привезены из Италии в Национальный художественный музей Беларуси.

Коллекция из Италии входит в состав одного из крупнейших собраний графики в Европе, которая насчитывает более 400 экземпляров. В течение двух месяцев до 3 июля в Минске можно увидеть оригиналы великого голландца.

Верхний город до 10 мая превратился в зеленый ландшафтный фестиваль, а в воскресенье и понедельник здесь представления уличных театров. Нескучных выходных и до следующей пятницы.