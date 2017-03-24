Рубрика "Променад"

24 Марта 2017 18:49

На площадках Национального центра современных искусств - экспозиции, посвященные любви. На сцене Белгосфилармонии - джазовый вечер. Планируем культурные выходные с рубрикой "Променад" и Ларисой Гулякевич.

Взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Тема извечная, чтобы меньше было споров, лучше свое понимание этого высказывать и отражать в искусстве. Художник из Северной столицы представляет персональный проект живописи и графики "Из Петербурга с любовью". 7 живописных полотен и 11 графических листов, объединенных темой любви, отношений, весны и ожиданий. В них наличие аллегоричности, многосюжетности и неотъемлемая питерская художественная школа. Во всех ее работах - интерес к взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. "Из Петербурга с любовью" - не первый проект Анастасии Полозовой, она неоднократно участвовала в международных пленэрах на белорусских землях. Однако это первая персональная выставка в Национальном центре современных искусств (площадка - Некрасова, 3).

"Тычинки и пестики" - также тема обоих полов. Экспозиция с таким весенним названием открылась на проспекте Независимости. Художница Анна Силивончик - известный мастер любовной тематики - представляет живописные полотна и арт-объекты. Весна же началась.

Живописное цветение - весеннее буйство. У художницы Анны Силивончик растения совсем не похожи на представителей обычной флоры. Здесь и насекомоядный цветочек в образе ботиночка и люди-солнечники, которые при помощи разных механизмов поворачиваются к солнцу. Но все же в жанре законов природы. Анна очень тонко уловила и по-своему показала связь животного и растительного мира.

Работы наполнены цветом, светом и чувственным романтизмом душевных переживаний. Весеннее пробуждение природы подталкивает все живое к метафизическому путешествию в поисках потерянного рая на земле. Главный критик Анны - ее муж, тоже художник Василий Пешкун.

Выставка будет продолжаться до середины апреля на второй площадке Центра современных искусств (проспект Независимости, 47).

Белгосфилармония в воскресенье приглашает на джазовый вечер. Впервые вокалистка из Польши Ага Зариан, обладательница харизматичного голоса, выйдет на минскую сцену с музыкантами EUROPEN JAZZ TRIO.

Первое мировое признание певица приобрела благодаря своему уникальному вокальному стилю с характерной легкостью фразировки и теплому тембру голоса. Ага Зариан - обладательница многочисленных наград и премий в музыкальном мире. Неоднократно ей присуждался титул "Джазовая вокалистка года" в рейтинге журнала Jazz Forum. Польская джаз-дива покорила сердца поклонников во всем мире, выступая с концертами в Великобритании, США, Бельгии, Израиле, Франции, Швеции, России, Японии, Китае и других странах мира. В Минске прозвучат лучшие композиции из восьми альбомов певицы.

27 марта - Международный день театра. Отметить его можно в воскресенье за городом в Музее народной архитектуры и быта. Нескучных выходных и до следующей пятницы.