21 Апреля 2017 18:49

Поэтика чешских мест Франциска Скорины, северная кинокультура в переводе на белорусский язык, бесплатные экскурсии по Минску. Как нескучно провести выходные, подскажет Лариса Гулякевич и рубрика "Променад".

Магию северной культуры в переводе на белорусский язык представляет 3-й кинофестиваль "Северное сияние". Новинки документального и игрового кино от 8 стран Балтии и Северной Европы можно посмотреть в кинотеатре "Мир" до 25 апреля.

Впервые на фестивале будут представлены фильмы из Литвы, Латвии и Эстонии. Кроме показов в рамках фестиваля, пройдет много дополнительных мероприятий: мастер-классы кинематографистов, кинокритиков и даже дизайнеров.

Слоган нынешнего фестиваля - "Вселенная внутри". Киноленты разных форматов будут параллельно демонстрироваться и в Витебске до 25 апреля.

Красота чешской столицы и поэтика мест, связанных с жизнью и деятельностью наших соотечественников, в том числе и первопечатника Франциска Скорины в фотовыставке "Белорусская Прага".

В объектив фотографа Юлии Мацкевич попали дома, где жили выдающиеся деятели белорусской культуры: оперный певец Михаил Иванович Забейда-Сумицкий, поэтесса Лариса Гениюш, писатель Василь Быков. Память Скорины особо увековечивается в Праге, где 6 августа 1517 года вышла его первая печатная книга "Псалтырь".

Белорусской Прагой можно будет полюбоваться в художественной галерее имени Савицкого до 10 мая.

Чем отличается современный белорусский реализм от реализма в искусстве прошлого столетия? Ответ на это вопрос - на выставке "Образы реальности".

Экспозиция с таким философским названием открылась в художественной галерее "Университет культуры", что во Дворце Республики. Пять художников представляют около 30 работ белорусского современного реализма. Стилистическая трактовка очень разная: от максимальной точности передачи реального мира до стремления выразить подсознание.

Пейзажи, портреты, импрессионистично-реалистичные размышления белорусских художников можно увидеть до 29 апреля.

Кстати, завтра во время республиканского фестиваля экскурсоводов тут же, в галерее "Университет культуры", будут проводиться экскурсии бесплатно в 12 и 16 часов. Нескучных выходных и до следующей пятницы.