Рубрика "Променад"

19 Мая 2017 18:47

Долгожданная ночь музеев - в столице в субботу, 20 мая. Интерактивные программы, игры и выставки - каждая арт-площадка предлагает оригинальную тематическую программу. Между тем Большой театр Беларуси дает в воскресенье "Волшебную флейту". Все подробности в рубрике "Променад" с Ларисой Гулякевич.

Завтра международная акция "Ночь музеев", которая проводится во всем мире. Наши белорусские творцы не уступают не только другим странам, но и друг другу. Проект "Краски души", который в этом году отмечает свое десятилетие, подготовил неординарный показ.

Международный творческий проект "Краски души" отмечает свое десятилетие. Произведения прикладного искусства ручной работы от мастеров Беларуси, России, Украины, Прибалтики и ближнего зарубежья. Темы нынешнего проекта "Краски души" - кинематограф. Кроме аксессуаров и ювелирных произведений, одежда, созданная с использованием художественных техник, декоративных элементов, а образы модных коллекций раскрывают характер киногероев.

В ночь музеев, 20 мая, пройдут показы коллекций, также посвященные кинематографу.

"Плюс/минус" – так называется выставка творческой пары Мариты и Владимира Голубевых. Чтобы разобраться в этой сложной философии, надо заглянуть в художественную галерею Михаила Савицкого.

Он дизайнер, она художник и вместе они уже 35 лет. Своеобразная творческая свадьба представлена в картинах с мужским и женским пониманием мира.

Кстати, в ночь музеев здесь, в галерее Савицкого, начнется интерактивный экскурсионный коктейль, а в парадном дворике галереи прозвучат самые лучшие мелодии минских улиц.

Премьерный показ оперы "Волшебная флейта" бессмертного Вольфганга Амадея Моцарта в Большом театре Беларуси. Над спектаклем работала международная команда. Там много новых режиссерских решений произведения, написанного почти 300 лет назад.

Режиссер-постановщик профессор Ханс-Йоахим Фрай и художник по костюмам профессор Хартмут Шоргхофер, когда разрабатывали концепцию сценографии и костюмов новой постановки, брали за основу популярный сегодня стиль фэнтези типа "Властелин колец", "Игра престолов" и других киносаг и телесериалов. 21 мая, в воскресенье, Большой театр Беларуси.

Безусловно, шикарные программы 20 мая предлагают национальные художественный и исторический музеи, однако не забывайте и о маленьких домах - Ваньковича, Купалы и Коласа. Нескучных выходных и до следующей пятницы.