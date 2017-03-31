Рубрика "Променад"

31 Марта 2017 18:43

Какую культурную программу подготовила столица на выходные? Пошутить с музыкантами завтра предложит Белгосфилармония. В галерее "Университет культуры" - фотовыставка, посвященная юбилею мэтра белорусского балета Валентина Елизарьева, а в гостиной Голубка - коллекция миниатюрных изданий к 500-летию первой печатной книги. Подробности в нашей рубрике "Променад" с Ларисой Гулякевич.

Все мы знаем о силе книги. Печатной, электронной, даже аудио. Гостиная Владислава Голубка представит коллекцию миниатюрных книг, которые являются отдельным видом искусства. Более 300 уникальных изданий, в том числе по философии, классической и духовной литературе.

Экспозиция посвящена 500-летию белорусского книгопечатания. Миниатюрные издания - это отдельный вид искусства и продукции издательства. По стандартам нашей страны, формат такой книги не должен превышать 100х100 мм, особый характер оформления текста и иллюстраций. Книжная выставка поддерживается портретной галереей белорусского художника Владимира Акулова.

Становление знаменитой "Белоруской школы балета". Европейский уровень постановок и мировое признание. "Фоторепортаж из настоящего времени" - выставка посвящена юбиляру - народному артисту СССР и Беларуси Валентину Елизарьеву.

В течение 35 лет Валентин Елизарьев возглавлял Большой театр Беларуси, создал более 15-ти спектаклей. Среди них балеты "Кармен-сюита", который он поставил в 26 лет, "Тиль Уленшпигель", "Спартак", "Щелкунчик", "Жар-птица", "Сотворение мира" и другие.

Сегодня его ученики продолжают дело мастера, а сам 70-летний юбиляр ставит спектакли в ведущих театрах Европы, Японии, Китая, стран Ближнего Востока.

В эту субботу, 1 апреля, - День юмора. Музыкальная гостиная предлагает традиционный и уже легендарный концерт, где музыканты шутят. Большой зал Белгосфилармонии приглашает в 19 часов. А "Променад" попал на репетицию шутливого концерта.

Накануне Пасхи каждое воскресенье - мастер-классы по росписи яиц в Музее белорусского народного искусства в Раубичах. Нескучных выходных и до следующей пятницы.