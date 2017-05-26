Рубрика "Променад"

26 Мая 2017 18:45

Последние майские выходные зазывают на природу! Фестиваль исторической реконструкции - в музее народной архитектуры и быта. "Лошицкая усадьба" приглашает на "Майский музыкальный вечер" и новая выставка с "Удивительными зверями". Подробности у Ларисы Гулякевич.

"Удивитиельные звери" Эмилии Фокиной - так называется новая экспозиция в музее "Лошицкая усадьба". Роспись по ткани, посуда в стиле писанки, сказочные композиции и ажурные вытинанки. Все это хорошо вписывается в усадебные интерьеры.

Этих фантастических животных она придумала сама! Каждое событие своей жизни Эмилия Фокина доверяла сказочным персонажам, отражая в их образах весь характер событий. Например, серия полотен "Он и Она" принадлежит семейной тематике, а работы под названием "XXI век" - мировым событиям.

Здесь, в усадебно-парковом комплексе, продолжаются "Майские музыкальные вечера" по субботам. На этот раз приглашают на программу русского романса, который обязательно исполнялся на семейных концертах в 19-20 веках.

Завтра на музыкальном вечере под названием "И жизнь, и слезы, и любовь" прозвучат стародавние романсы русских композиторов в исполнении одаренных молодых музыкантов, участников проекта "Молодые голоса". "Майские музыкальные вечера" приобрели такую популярность среди минчан, что организаторы планируют продолжать концерты в бальном зале усадебного дома в Лошице.

Оказаться в рыцарском Средневековье, заглянуть в западноевропейскую и белорусскую историю прошедших столетий. Сегодня все возможно, и машина времени не нужна. Реконструкция турниров, древние музыка и танцы в музее народной архитектуры и быта.

В эти выходные - субботу и воскресенье - около Минска в деревне "Озерцо" - фестиваль исторической реконструкции "Эпоха рыцарства"! Почти по-настоящему пройдут бои средневековых пеших рыцарей и на конях, свою подготовку продемонстрируют лучники, а уличные театры вместе с музыкальными фолк-группами придадут настоящую атмосферу Средневековья.

А в Доме Ваньковичей, в Верхнем городе, выставка авторской куклы под названием "Мужской взгляд".