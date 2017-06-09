Рубрика "Променад"

9 Июня 2017 18:43

Международный фестиваль "Балетное лето" в третий раз пройдет на сцене Большого театра Беларуси. Откроется с премьеры балета "Любовь и смерть". А возле ратуши можно будет окунуться в атмосферу импровизации и гармонии - начинаются "Джазовые вечера". Любители фотоискусства могут посетить выставку под открытым небом исторического музея. Более подробно - в рубрике "Променад" с Ларисой Гулякевич.

Не знаю, как календарное, а "Балетное лето" приходит в Большой театр Беларуси, который предложит июньскими вечерами насладиться любимыми классическими произведениями и современными постановками. В это воскресенье 11 июня в 17 часов оркестр Белорусского Большого будет встречать гостей "Балетного лета в Большом" около театра волшебной музыкой Штрауса. А через час на сцене - балет Петра Чайковского "Лебединое озеро". Главные партии исполняют артисты Национального театра оперы и балета Украины Анастасия Шевченко и Станислав Ольшанский. Спектакли и гала-концерты четвертого "Балетного лета" пройдут с 11 по 18 июня. Среди приглашенных участников - театр "Астана Балет".

"Скорина - просветитель-гуманист". Фотовыставка разместилась во внутреннем дворике исторического музея и посвящается 500-летию белорусского книгопечатания.

Это не научный анализ наследия Скорины, но своеобразная художественная презентация юбилейной темы средствами современной фотографии. "Старый новый двор" исторического музея ежегодно реализует культурно-просветительские программы. Фондовые материалы музея дополнены фотоизображениями гравюр из "Книги Царств", "Книги Иисуса Сирахова" и других, которые представлены для показа Национальной библиотекой Беларуси.

Каждую субботу июня у минской ратуши пройдут концерты пятого сезона "Джазовые вечера". Музыканты из США, Нидерландов, Франции, Чили, Туниса и Беларуси. Начало всегда в восемь вечера.

В программе нынешних "Джазовых вечеров" - инструментальные выступления разных стилей и направлений: классический и этноджаз, свинг, фьюжн, джаз-фанк, джаз-соул, модерн-джаз, мейнстрим, ритм-энд-блюз и другие. 10 июня, в эту субботу, среди гостей-исполнителей - Скотт Хендерсон - один из лучших фьюжн-гитаристов современности. Он посетит нашу страну в рамках своего европейского турне вместе с джазовым дуэтом из Франции. Кстати, здесь, на площади Свободы, завтра День национальных культур отмечает Россия.

А в Гостиной Владислава Голубка открылась выставка, посвященная Владиславу Голубку, первому народному артисту БССР. Нескучных выходных.