2 Июня 2017 18:48

Кто не успел в течение недели попробовать традиционные шведские блюда, могут сделать это завтра. Дни национальных культур в Верхнем городе в этом году открыла Швеция. На площади Свободы в Минске пройдет концерт. В исполнении кавер-бэнда зазвучат хиты Abba и Roxette. А затем выступит знаменитая во всем мире группа Secret Service. Какие еще интересные события пройдут в выходные - расскажет Лариса Гулякевич. Эфир продолжает рубрика "Променад".

Здесь, на площади Свободы, в субботу вся культурно-развлекательная программа посвящена Дню Швеции. Спорт, кухня, музыка. А вечером на концерте выступят наш NavІBand и шведские звезды Secret Service.

Среди мероприятий 3 июня в Верхнем городе готовятся детские спектакли и мастер-классы по мотивам шведских книг о Пеппи Длинномчулке, маме Му, снежном человеке и других известных персонажах.

Среди литературных событий - презентация поэтического сборника шведского Нобелевского лауреата Тумаса Транстремера на белорусском языке.

Национальный художественный музей представляет всемирные шедевры. "Доттори, Шагал, Сутин, Ходасевич-Леже. Взгляд на искусство Италии и Беларуси первой половины 20 столетия". Совместный проект приурочен к 25-летию дипломатических отношений между нашими странами.

Экспозиция - одно из значительных мероприятий программы в Год итальянской культуры в Беларуси. Оригиналы Джерардо Доттори приехали из итальянского города Перуджа - музея Palazzo della Penna. Идея выставки - диалог между представителями итальянского авангардного движения, который распространился в начале прошлого столетия в Восточную Европу, включая Россию, и мастеров, выходцев из Беларуси: Хаима Сутина, Марка Шагала и Надю Ходасевич-Леже.

Чеховская "Чайка" в воскресенье на сцене Купаловского театра. В спектакле звучит музыка Вагнера из оперы "Тристан и Изольда", романсы и стихи Николая Некрасова. Постановка знаменитого Олега Жугжды.

"...Комедия, три женские роли, шесть мужских, четыре акта, декорации - пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действий, пять пудов любви" - так сам автор Антон Павлович Чехов охарактеризовал свою пьесу "Чайка". Купаловцы же в свою очередь оставили авторское настроение и внесли свои режиссерские коррективы.

В воскресенье Большой театр Беларуси дает бессмертную оперу "Евгений Онегин", а Музыкальный театр - "Голубую камею" Кима Брейтбурга. Нескучных выходных и до следующей пятницы.