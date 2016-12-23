"Рождественские узоры" мастеров из всей Беларуси

23 Декабря 2016 15:31

Столичная галерея библиотеки имени Пушкина сегодня открывает экспозицию традиционных ремесел. Глиняная посуда, домотканые пояса, текстильная кукла, соломенные украшения, вытинанка. Свои работы представят в первую очередь умельцы Белорусского союза мастеров народного творчества. С работами мастеров можно будет познакомиться до 31 января. Самые интересные работы не останутся без наград.

