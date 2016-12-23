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"Рождественские узоры" мастеров из всей Беларуси
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23 Декабря 2016 15:31

"Рождественские узоры" мастеров из всей Беларуси

Столичная галерея  библиотеки имени Пушкина сегодня открывает экспозицию традиционных ремесел. Глиняная посуда, домотканые пояса, текстильная кукла, соломенные украшения, вытинанка. Свои работы представят в первую очередь умельцы  Белорусского союза мастеров народного творчества. С работами мастеров можно будет познакомиться  до 31 января. Самые интересные работы не останутся без наград.
  

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