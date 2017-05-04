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Ровно неделя осталась до выступления NaviBand на "Евровидении"
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4 Мая 2017 07:10

Ровно неделя осталась до выступления NaviBand на "Евровидении"

Белорусский язык впервые прозвучит на конкурсе, аудитория которого в прошлом году превысила 200 миллионов зрителей. Артисты исполнят песню "Гісторыя майго жыцця". Накануне артисты провели первую индивидуальную репетицию, где увидели варианты съемки своего номера. В ближайшие дни постановка будет дорабатываться, и уже в субботу белорусских участников ждет еще одна репетиция. 

Йон Ола Санд, супервайзер конкурса "Евровидение": "У вас очень живое выступление. Невероятный взрыв эмоций - много радости, счастья. На это весело и захватывающе смотреть. И я желаю, конечно, успеха белорусской делегации".

За подробностями “Евровидения” можно следить в дневниках и главных новостях. Прямые трансляции шоу телеканалы “Беларусь 1” и “Беларусь 24” будут вести 9, 11 и 13 мая.

  

Теги: Евровидение-2017

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