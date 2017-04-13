Россия отказалась от участия в "Евровидении" в этом году

14 Апреля 2017 07:21

Сначала украинские власти запретили въезд в страну российской участнице Юлии Самойловой. Европейский Вещательный Союз предложил два решения проблемы: транслировать номер по спутнику или заменить артиста. Но Москву оба варианта не устроили. В итоге, Первый канал объявил об отказе транслировать конкурс.



