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Россия отказалась от участия в "Евровидении" в этом году
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14 Апреля 2017 07:21

Россия отказалась от участия в "Евровидении" в этом году

Сначала украинские власти запретили въезд в страну российской участнице Юлии Самойловой. Европейский Вещательный Союз предложил два решения проблемы: транслировать номер по спутнику или заменить артиста. Но Москву оба варианта не устроили. В итоге, Первый канал объявил об отказе транслировать конкурс. 

"Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Беларусь - представляет группа NaviBand, которая выйдет на сцену во втором полуфинале. Транслировать шоу будет единственный правообладатель и участник Европейского Вещательного Союза - Белтелерадиокомпания. Смотрите прямые эфиры на телеканалах “Беларусь 1”“Беларусь 24”, а также на сайте tvr.by.
  

Теги: Евровидение-2017

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