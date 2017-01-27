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Режиссер из Вероны готовит премьеру в Минске
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29 Января 2017 12:04

Режиссер из Вероны готовит премьеру в Минске

Маттео Спьяцци ставит комедию "Трактирщица" по пьесе Гольдони в Национальном академическом драматическом театре имени Горького. Сюжет основан на приключениях привлекательной и умной молодой женщины, которая унаследовала от отца гостиницу и управляет ею при помощи официанта. В классической пьесе появятся новые персонажи и повороты сюжета. Премьера заявлена на 18 февраля. Кстати, для итальянского режиссера это уже второй спектакль в театре Горького - "Вива комедия" с успехом идет вот уже два года.

Маттео Спьяцци, режиссер, Италия:

"Я не в первый раз работаю с этой труппой. Для меня это настоящее удовольствие. Мы понимаем друг друга потому, что язык - это не единственный способ донести информацию. На репетициях прорабатываем мимику, жесты, действия".

Маттео Спьяцци параллельно работает над спектаклем в Белорусском театре кукол. Премьера постановки "Пансион Бельведер" состоится в марте. Отметим, оба проекта реализуются в Год итальянской культуры в Беларуси.   

  

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