Реплики мировых шедевров в Национальном центре современных искусств

7 Февраля 2017 09:07

Выставочную площадку предоставили совсем юным авторам. Молодые художники стали участниками первого публичного арт-проекта, где собраны работы детей из Беларуси и Германии. Авторские интерпретации Моне или цитаты Дега в нестандартном формате увидела Нина Можейко.

Натянутый холст, палитра и еще не совсем уверенные движения кистью. Но это пока. Воплотить художественный замысел помогают наставники. Главное - не бояться.

Консервативный подход заменил репетиторский формат. Любые эксперименты здесь приветствуются. Тем более, когда экспромт касается имен в мировой живописи.

Виктория Комарова, руководитель арт-студии: "Многие хотят попробовать, как Ван Гог, писать мазками, написать что-то свое. Или хотят, как Сальвадор Дали. Мы очень настаивали на том, чтобы это были не копии, чтобы это были собственные произведения со своей органичной идеей, которой просто человек вдохновляется".

Для Ксении это первая публичная выставка, тем более на площадке со статусом "национальный". Перед премьерой волновалась. Девушка процитировала Рене Магрита - предложила свою интерпретацию знаменитого джентльмена в котелке. В центр композиции поставила саму себя.

Ксения Алехнович, участница арт-проекта "Мой любимый художник": "Я в космосе и космос во мне. Я ее так назвала, потому что я хотела заставить людей задуматься и чтобы они прониклись философией в этой картине и чтобы каждый для себя увидел что-то свое".

Писала гуашью. Чтобы импровизировать маслом, понадобится время. Пока художественный стаж всего полгода. А летом она и еще несколько воспитанников арт-студии сменят антураж на художественные мастерские известной Глебовки.

Диана Таболич, участница арт-проекта "Мой любимый художник": "Я взяла именно жанр сюрреализм, а идея полностью моя, взятая из моего сна. Светлый кит на темном фоне и его окружают всплески воды”.

Дебютный показ международного проекта состоялся на родине Дюрера в Нюрнберге - в одном из крупнейших арт-центров Баварии. Сегодня немецкая живопись в компактном формате в Минске.

В экспозиции почти нет полотен в натуральную величину. Оригиналы заменили постерами. Такое решение не просто экономит пространство, но и решает вопрос "первого рукопожатия" между публикой и авторами.

Реплики Клода Моне или цитаты Дега с авторским маркером. Не только работа, но и информация о художнике, живописный первоисточник и мини-интервью. Экспозиция предполагает вдумчивый подход - пробежаться глазами не получится.

Елена Барон, руководитель культурного центра в г. Нюрнберге (Германия): "Они все узнаваемы чуть-чуть. Вот вы подойдете, даже не надо знакомиться - все-таки вы находите, кто был учитель. Это очень расширяет кругозор ребенка".

Опыт смешения авторских техник на самом деле - художественная риторика на тему современного искусства. Ведь в живописи, как и в музыке, всего семь нот.