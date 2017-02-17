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21 Февраля 2017 12:35

Репетиция Михаила Финберга прошла в неформальном формате

Маэстро Финбергу-70! Народный артист Беларуси отметил юбилей на рабочем месте. Тем не менее, ежедневная репетиция прошла в неформальном формате. Поздравить юбиляра приехал Министр культуры Беларуси Борис Светлов. Он зачитал слова поздравления от Главы государства.

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