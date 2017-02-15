Радзивиллы: судьбы страны и рода

15 Февраля 2017 21:28

Экспозиция, открывшаяся в Минске, не только возвращает к исторической памяти, но и символизирует стремление продолжать лучшие традиции национального наследия и национальной культуры. Здесь представлена генеалогия магнатского рода Радзивиллов в портретах и мануфактурных раритетах. О большой совместной работе Национального художественного музея и частного коллекционера материал Натальи Бордиловской.

Он часто посещает Беларусь, особенно Несвиж – одну из крупнейших резиденций Радзивиллов во времена Великого Княжества Литовского. У себя же, в варшавском доме, финансист, меценат и коллекционер Мацей Радзивилл любит встречать белорусов: историков и музейщиков. Консультировал и помогал в восстановлении родового дворца. Съемочная группа Агентства теленовостей первой увидела закрытую художественную коллекцию князя. До сегодняшнего дня собрание портретов его большого рода (а это сотни картин) не покидало Польшу - вы видите эксклюзивный вернисаж из знатных покоев. И только небольшая часть этой собственной коллекции сейчас в Беларуси.

Современный Радзивилл демонстрирует Минску два десятка именных медалей. Серебряные награды посвящены различным подвигам магнатского рода. Две медали брачные, с изображениями мужа и жены на разных сторонах. В экспозиции гравюры с изображениями радзивилловских имений по Европе. Единственная акварель в экспозиции - кисти Юлианна Фалата. Пейзажный импрессионист запечатлел на века одно из любимых радзивилловских развлечений: охоту на медведя.

Большая часть коллекции - наследие Мацея Радзивилла. Но потомок магнатского рода не оставляет изучение истории собственной семьи, и некоторые из раритетов находит за границей, приобретает на аукционах.

Из девяноста девяти представленных оригиналов пять обозначены как особо ценные. Сам владелец Мацей Радзивилл получал специальное разрешение от Министерства культуры Польши на их вывоз из своей страны на выставку в Минск. Один из таких редких экспонатов - вот этот надгробный портрет Кароля Станислава Радзивилла: он жил на границе XVII-XVIII веков и был похоронен в Несвиже.

Это произведение только третье из 77-ми надгробных портретов-вывесок, что находились в несвижской крипте, но бесследно исчезли в начале прошлого века. Впрочем, среди экспонатов и документы из национального архива. Еще недавно были под грифом "секретно", теперь они рассказывают о судьбе несвижских кладов после 1939 года.