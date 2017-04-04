Представлены оригиналы документов древнейшего Слуцкого Свято-Троицкого монастыря

4 Апреля 2017 21:29

Публике представили оригиналы документов одного из самых древнейших монастырей - Слуцкого Свято-Троицкого.

Национальный исторический архив и музей нашей страны представили публике оригиналы документов одного из самых древнейших монастырей - Слуцкого Свято-Троицкого. Он действовал на протяжении нескольких столетий. И столько же времени собирался архив. Причем документы не только сакрального характера, но и политического, финансового и бытового - по ним можно проследить жизнь нашей страны вплоть до начала ХХ века. Елена Бормотова подробнее.

Первые монастырские документы датируются 1517 годом. В нынешнем году как раз 500 лет архиву Свято-Троицкого Слуцкого монастыря. Духовный приют еще называют Тройчанским. Тройчаны - это предместье Слуцка, где и находился один из крупнейших православных монастырей.

Денис Лисейчиков, заместитель директора Национального исторического архива Беларуси, кандидат исторических наук: "Интересны не столько документы экономического, политического характера, сколько документы частного характера, поскольку здесь очень много частных писем, братчиков, священников, причем не только этого монастыря, князей, в том числе знаменитого Богуслава Радзивилла, его дочери Луизы Каролины".

Свято-Троицкий Слуцкий монастырь был не просто локальным. Это был православный центр Великого Княжества Литовского. Об этом свидетельствует и документооборот духовного заведения. Корреспонденция, которую получал монастырь, приходила из тогдашней столицы - Вильно и центра митрополии - Киева. По рангу монастырь был архимандрией - это наивысший монастырский статус. И он мог напрямую переписываться с Константинополем.

В 1870 году Слуцкий Свято-Троицкий монастырь переводят в Минск на площадь бывшего женского бернардинского монастыря. Сюда же перевозят и все слуцкие святыни. Православный духовный центр стал называться Свято-Духовым мужским монастырем. Собор - как раз часть того монастыря. Название храма сохранилось и сегодня.

А на место Троицкого в Слуцк переводят меньший и более важный по статусу Грозовский Иоанно-Богословский мужской приют. Также со Слуцкого уезда. Несколько веков назад монастырь был не просто центром духовной жизни. Это центр политико-экономической жизни наших земель. В экспозиции оригиналы только 36-ти монастырских документов, а всего их тысячи. Только в музейных фондах 935 единиц. Архив - это десятки томов.

Наталья Мартынова, ведущий научный сотрудник Национального исторического музея Беларуси: "В 20-е годы архив был поделен. Первый том из двух частей наиболее ценный. Он был передан в Белорусский государственный музей. Мы прямые потомки этого музея. И он до сих пор хранится у нас".

Вторая часть монастырского архива в фондах Национального исторического архива Беларуси. 169 дел. Хронологически с 1747 по 1814 годы. Сейчас завершено научное описание архива, и все документы имеют цифровые копии. А это значит абсолютно свободны для исследователей.