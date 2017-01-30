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Проводить Александра Тихановича в последний путь пришли чиновники, артисты, композиторы, ученики и коллеги
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30 Января 2017 15:02

Проводить Александра Тихановича в последний путь пришли чиновники, артисты, композиторы, ученики и коллеги

Те, кто любил Александра Тихановича, пришли сегодня к Белгосфилармонии: там из поклонников певца и музыканта выстроилась целая очередь. Гражданская панихида заняла больше времени, чем планировалось. Проводить в последний путь народного артиста пришли чиновники, артисты, композиторы, ученики, коллеги.

И сейчас на связи со студией наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).

  

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