Проводить Александра Тихановича в последний путь пришли чиновники, артисты, композиторы, ученики и коллеги

30 Января 2017 15:02

Те, кто любил Александра Тихановича, пришли сегодня к Белгосфилармонии: там из поклонников певца и музыканта выстроилась целая очередь. Гражданская панихида заняла больше времени, чем планировалось. Проводить в последний путь народного артиста пришли чиновники, артисты, композиторы, ученики, коллеги.

И сейчас на связи со студией наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).