"Променад"

28 Апреля 2017 18:57

Премьера благозвучной оперы с криминальным сюжетом - в Большом театре. Музей под открытым небом на площади Якуба Коласа и шорт-лист работ белорусских художников.

Планируем культурные выходные с Ларисой Гулякевич. Опера "Сельский гонор" Пьеро Масканьи входит в так называемый "золотой" репертуар. Она более столетия с успехом идет во всех театрах мира, а в Большом белорусском ставится в четвертый раз. Новая премьера - в это воскресенье.

Репетиции с утра до ночи. Новую версию оперы Масканьи режиссер Михаил Панджавидзе назвал Криминальным чтивом, или психологической криминальной музыкальной драмой на все возраста. Есть в спектакле и особенности, которых раньше никто не замечал.

"Шорт-лист" – так называется выставка художников, которые претендуют на звание лауреата в конкурсе "Национальная премия в области изобразительного искусства". Слава обычно достается только победителям, а здесь более 60 работ в разных жанрах и направлениях.

Такой конкурс в Беларуси проводится впервые. Итоги будут объявлены 18 мая во Дворце искусств. 10 номинаций: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, арт-дизайн, фотография, молодой художник, критика, искусствоведение и новация.

Традиционный проект "Художник и город" в виде масштабных репродукций открылся под открытым небом на площади Якуба Коласа. В этом году представлены работы мэтров - "Золотая коллекция".

Такой музей в формате "опен эйр" заставляет разных людей оказаться среди лучших произведений представителей белорусской живописи и графики из коллекции Национального центра современных искусств.

В воскресенье на территории Верхнего города праздник белоруской культуры "Истоки". Весь день песни, танцы, народное творчество. Нескучных выходных и до следующей пятницы.