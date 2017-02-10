10 Февраля 2017 18:49

Прекрасные выходные с оперой и балетом! Антикварные куклы 19 века - авторские и фабричные расскажут свои истории. А геометрическая абстракция поселилась в историческом музее.

Как провести уикенд, подскажет рубрика "Променад" с Ларисой Гулякевич. Кого не восхищают авторские куклы - настоящие произведения искусства. Но что мы знаем о жизни и реставрации антикварных кукольных героев, которые являются еще и исторической ценностью?

Антикварные куклы 19 начала 20 века в гостиной Владислава Голубка, что в Троицком предместье. Большую коллекцию почти из 70-ти кукол из Франции, Германии, России, Великобритании, Нидерландов и других стран мира продемонстрировала реставратор и коллекционер Алла Топоркова. Кроме раритетных кукол, аксессуаров и даже мебели здесь и куклы-половинки, которые показывают процесс реставрации и секреты выполнения, как авторские, так и фабричные.

Геометрическая абстрактная живопись в Национальном историческом музее Беларуси. Российский художник под творческим псевдонимом Искан демонстрирует персональный проект.

Выставка называется "Цветоформы". Абстракционист Искандер Ильязов родом из Тересполя и по образованию юрист, но свое искусство считает не временным хобби, а такой справкой своей жизни и серьезной профессией. В абстрактных картинах, нарисованных маслом, показывает зашифрованные сюжеты и философию жизни.

Новости от Большого театра Беларуси. В субботу шедевр Джузеппе Верди опера "Риголетто" с участием Тиграна Оганяна, финалиста проекта "Большая опера".

В воскресенье балет Людвига Минкуса "Дон Кихот", посвященный легендарному танцовщику, народному артисту Беларуси Виктору Саркисьяну. 70-летний юбиляр будет присутствовать в зале.

Почти 50 лет назад Виктор Саркисьян пополнил балетную труппу Большого театра. Сейчас народный артист Беларуси, доцент, преподает в Академии искусств. Интересно, что именно партия Василия стала дебютом на Большой сцене в постановке "Дон Кихот". Этим спектаклем и отмечается юбилей артиста 12 февраля.

В воскресенье Государственный музей народной архитектуры и быта приглашает на праздник "Любим по-белорусски" - ко Дню влюбленных. Нескучных выходных и до следующей пятницы.