7 Апреля 2017 18:52

Время планировать выходные! Верхний город начинает концертные программы в формате open air. Бразильские ритмы от Фило Машада на сцене Белгосфилармонии и самая знаменитая опера Джузеппе Верди "Риголетто" с участием приглашенных солистов оперных театров разных стран.

Эксклюзив от рубрики "Променад" с Ларисой Гулякевич. Опера "Риголетто" Джузеппе Верди считается самой мелодичной и одной из самых известных в мире. Большая честь - исполнить партию в таком спектакле. Большой театр Беларуси пригласил рубрику "Променад" побывать на репетиции с приглашенными солистами.

Действительно, не каждый театр может позволить себе приглашать артистов из других стран на один спектакль. Новые голоса, престиж и, что говорить, заинтересованность публики.

8 апреля в "Риголетто" выступят, кроме наших оперных звезд, Михаил Малафий - солист Львовской оперы и Инара Бабаева - заслуженная артистка Азербайджана.

За дирижорским пультом - выпускник музыкальной академии Флоренции Джанлука Марчано. Маэстро сотрудничает не только с Большим театром Беларуси, но и с оперными театрами Великобритании, Италии, Чехии, Хорватии, Грузии и Японии. Джанлука Марчано родом из мест, где родился сам Верди.

Апрель только начался, а Верхний город открывает новый сезон на своих концертных площадках в формате open air. В субботу начнется фестиваль уличной музыки.

Выступление 15-ти стрит-бэндов 8 апреля на открытой площадке у ратуши, фестиваль open air будет звучать до самой ночи! А на сцене концертного зала "Верхний город" - программа "Весенний джаз". В афише субботнего концерта - шедевры мировой инструментальной, а также вокальной и джазовой классики.

Есть предложение попасть на знаменитые пляжи Рио-де-Жанейро! Но ехать далеко не надо. В воскресенье Белгосфилармония приглашает на концерт Фило Машада из Бразилии. Один из самых популярных и экспрессивных исполнителей басановы в мире обещает минчанам горячие эмоции бразильских ритмов.

Бразильская музыка, которая объединила джаз с самбой и другими бразильскими ритмами, впервые на белорусской сцене в исполнении гитариста, певца, перкуссиониста и аранжировщика Фило Маршада.

В течение 40-летней музыкальной карьеры он работал в составе знаменитых оркестров Мишеля Леграна, Поля Мориа, сотрудничал с такими мировыми знаменитостями, как Нина Симан, Дайана Росс, Рей Чарльз и Джо Хендрикс.

Вербное воскресенье - христианский праздник с освящением веток ивы перед Пасхой - можно провести за городом в Музее народной архитектуры и быта, что в деревне Озерцо. Нескучных выходных и до следующей пятницы.