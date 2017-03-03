3 Марта 2017 18:52

Как с пользой провести время в эти выходные. Модный показ в сопровождении фотообразов женщин творческих профессий в Историческом музее. Свет - как новое направление в современном белорусском искусстве и премьерный показ спектакля "Карчмарка" в русском театре.

Весь список культурного похода выходного дня в рубрике "Променад" с Ларисой Гулякевич. Для тех, кто выбирает модное, экологичное и практичное… Новая коллекция одежды из натурального льна "Дерево жизни" от белорусского дизайнера Надежды Химдиат в Национальном историческом музее.

Выставка с модным дефиле в сопровождении женских образов творческих профессий открывается сегодня в Национальном историческом музее. Все платья сделаны из традиционно натуральных материалов: лен, хлопок, овечья шерсть, натуральная кожа, мех. Около 15 лет Надежда работает с таким сложным материалом, как лен, использует роспись по ткани в технике батик, вышивку белорусского орнамента, ажурное вязание.

Проект "Дорога к дереву жизни" дополняет искусство фотографии, где очерчены творческие моменты и женские образы. Среди них представительницы таких творческих профессий, как балерины, писательницы и телеведущие телеканала "Беларусь 1".

Свет - как новое направление в белорусском современном искусстве. Около десяти лет художник Григорий Иванов создает разноцветные философские картины в этой концепции.

Ретроспективная экспозиция "Под знаком света", которая открылась в галерее Михаила Савицкого, посвящена 65-летию белорусского художника Григория Иванова. Он представил более 80-ти произведений, которые отображают его творческую и жизненную философию. Григорий Иванов - один из представителей современного белорусского искусства с уникальным авторским стилем и манерой письма. Он даже концептуально разработал новое направление под названием "Светлизм".

Премьера в Русском театре. Известная комедия Карла Гальдони "Карчмарка" и неожиданный режиссерский прием от итальянского режиссера. Это спектакль в спектакле.

История прекрасной карчмарки, которая может свести с ума почти каждого мужчину и разбить сердца для собственной пользы. История актеров, которые репетируют комедию о корчмарке, переживают, любят, завидуют, терпят и готовы делать это снова и снова. Все тайны закулисья здесь открыты. Такой театральный прием придумал итальянский режиссер Маттео Спьяцци. Первая премьера в Национальном академическом театре имени Горького состоялась две недели назад. Премьерными же показами считаются первые 15 спектаклей.

Кадр в кадре: Накануне женского праздника - чудесная выставка акварельной живописи "Мы любим цветы". Открывается экспозиция завтра в Гостиной Голубка, которая в Троицком предместье. Нескучных выходных.