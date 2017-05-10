Проект "Наши. NaviBand"

11 Мая 2017 07:25

Сразу после "Панорамы" - новая серия проекта "Наши. NaviBand". Они попали на "Евровидение" с третьей попытки. В юбилейный год белорусского книгопечатания. Когда нашей нации исполняется 800 лет. Команда Белтелерадиокомпании вместе с украинским режиссером и группой стилистов начала подготовку номера, который представит всему миру белорусский язык. "Гісторыя майго жыцця". "Наши" на “Евровидении”. Не пропустите.