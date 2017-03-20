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"Пробуждение" приглашает на весну
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21 Марта 2017 15:37

"Пробуждение" приглашает на весну

Выйти на променад среди цветущих садов и зеленой листвы приглашает выставка "Пробуждение". Это первая профессиональная экспозиция дизайнера Юлии Кобы. Всего на выставке представлена 21 картина на тему весны. Работы выполнены в стиле масляной живописи, батика и барельефа.

Цветущие полотна можно увидеть до 12 апреля в здании Минского областного объединения профсоюзов. Вход бесплатный.

  

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