Культура
21 Марта 2017 15:37
"Пробуждение" приглашает на весну
Выйти на променад среди цветущих садов и зеленой листвы приглашает выставка "Пробуждение". Это первая профессиональная экспозиция дизайнера Юлии Кобы. Всего на выставке представлена 21 картина на тему весны. Работы выполнены в стиле масляной живописи, батика и барельефа.
Цветущие полотна можно увидеть до 12 апреля в здании Минского областного объединения профсоюзов. Вход бесплатный.
Другие новости
21.03.2017 15:34 / Культура Концерт на английском языке
21.03.2017 15:12 / Культура В Могилеве стартует молодежный театральный форум "М.аrt.контакт"
21.03.2017 12:08 / Культура Сегодня мир отмечает День поэзии
21.03.2017 07:14 / Культура Сегодня Международный день театра кукол
20.03.2017 21:32 / Культура Экспозиция Национального исторического музея Беларуси пополнится серебряными монетами из приватной коллекции
20.03.2017 15:10 / Культура Людмилу Ефимову сегодня чествовали в Белгосфилармонии
20.03.2017 09:05 / Культура Народной артистке Беларуси Людмиле Ефимовой - 80
20.03.2017 07:07 / Культура Серия музыкальных вечеров пройдет в Белгосфилармонии
19.03.2017 12:10 / Культура Юбилей отмечает народная артистка Беларуси Людмила Ефимова
18.03.2017 21:25 / Культура Егор Шаранков представит Беларусь на международном конкурсе исполнителей "Витебск -2017"
18.03.2017 15:02 / Культура Мария Магильная представит Беларусь на детском конкурсе "Славянский базар" в Витебске
18.03.2017 12:12 / Культура Финалы отборочных туров на "Славянский базар" стартовали в минском Театре эстрады
17.03.2017 15:18 / Культура Выставка Андрея Соколова впервые проходит в Минске
17.03.2017 12:06 / Культура В Бресте проходит международный форум молодых пианистов памяти Святослава Рихтера
17.03.2017 09:06 / Культура "Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное..."
17.03.2017 07:22 / Культура Cтартует второй этап продажи билетов на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
16.03.2017 21:37 / Культура Человек, заснявший историю
16.03.2017 15:31 / Культура В краеведческом музее Вилейки проходит интерактивная выставка "Две войны - одна память"