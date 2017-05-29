Прием заявок для участия в национальном отборе на детское "Евровидение" стартовал

29 Мая 2017 12:09

Белтелерадиокомпания принимает письма до 30 июня по адресу: Минск, Макаенка, 9. К участию приглашаются исполнители от 9 до 14 лет. Песня должна быть коммерчески не реализована и исполняться на русском, белорусском языках. Возможно использование иностранного - не более 40 процентов текста. Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться на сайте tvr.by в разделе "Спецпроекты". По итогам прослушивания профессиональное жюри определит от семи до десяти финалистов. И до 16 сентября юные артисты представят свои композиции в телевизионном гала-концерте. Напоминаем, победитель национального отбора отправится на детское "Евровидение", которое 26 ноября примет Тбилиси.