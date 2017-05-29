Главная>>Культура>>Прием заявок для участия в национальном отборе на детское "Евровидение" стартовал
Культура
RSS
Прием заявок для участия в национальном отборе на детское "Евровидение" стартовал
Скачать Поделиться

29 Мая 2017 12:09

Прием заявок для участия в национальном отборе на детское "Евровидение" стартовал

Белтелерадиокомпания принимает письма до 30 июня по адресу: Минск, Макаенка, 9. К участию приглашаются исполнители от 9 до 14 лет. Песня должна быть коммерчески не реализована и исполняться на русском, белорусском языках. Возможно использование иностранного - не более 40 процентов текста. Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться на сайте tvr.by в разделе "Спецпроекты". По итогам прослушивания профессиональное жюри определит от семи до десяти финалистов. И до 16 сентября юные артисты представят свои композиции в телевизионном гала-концерте. Напоминаем, победитель национального отбора отправится на детское "Евровидение", которое 26 ноября примет Тбилиси.

  

Теги: Детское Евровидение-2017

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 26.05.2017 18:45 / Культура Рубрика "Променад"
"Беларускай думцы" - 95 лет Беларускай думцы" - 95 гадоў 24.05.2017 19:18 / Культура "Беларускай думцы" - 95 лет

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =