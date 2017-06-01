31 Мая 2017 21:22

"Был месяц май!". Своей новой программой Президентский оркестр провожает весну и открывает летний концертный сезон. В эти минуты со сцены Дворца Республики звучит классика советского кинематографа - саундтреки фильмов, на которых выросло не одно поколение: "Москва слезам не верит", "Мой ласковый и нежный зверь", "17 мгновений весны", "Белорусский вокзал"... Всего заслуженный коллектив под управлением Виктора Бабарикина исполнит более двух десятков композиций.

Музыка не осталась без экранизаций. Параллельно с симфоническим звучанием зрители могут насладиться и кадрами советского кинематографа.