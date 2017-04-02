2 Апреля 2017 09:06

"Опера в пижаме". Премьера музыкального спектакля состоялась в столичном Дворце культуры профсоюзов. Новая постановка - это совместный проект оркестра Белтелерадиокомпании, Музыкального дома "Классика" и солистов Большого театра Беларуси. На спектакле побывала Ольга Медведь.

Нестандартный дресс-код и хорошее настроение. Премьерная постановка "Опера в пижаме" не требует вечернего платья у женщин и смокинга у мужчин. Наоборот, всем смельчакам, кто нарушил театральные каноны и пришел на "Оперу" в пижаме, приятные бонусы от организаторов проекта.

"Опера в пижаме" - это комедия положений и опера-пастиччо. Это значит, что музыкальная часть спектакля состоит из сцен, арий и дуэтов самых известных опер Бизе, Чайковского, Моцарта, Верди и Бородина.

А вот сюжет в истории с возрастным ограничением 16 плюс полностью оригинальный. Автор сценария - солист Большого театра Эдуард Мартынюк сам создал драматическую часть и расписал реплики актеров. Премьера одноактная. За это время каждый персонаж примеряет ключевой элемент гардероба - пижаму.

"Опера в пижаме" - произведение без драмы. В постановке только шутки и комические ситуации. Солисты Большого театра в семейной комедии-блокбастере играют как бы сами себя. В сюжете четыре оперных певца, которым надо будет пережить любовь, ревность, ненависть и успех.