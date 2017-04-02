Премьера к Всемирному дню смеха

1 Апреля 2017 21:30

В эти минуты на сцене Дворца культуры профсоюзов идет "Опера в пижаме". Это совместный проект Музыкального дома "Классика", оркестра Белтелерадиокомпании и солистов Большого театра Беларуси. "Опера в пижаме" - это комедия положений и опера-пастиччо - музыкальная часть спектакля состоит из сцен, арий и дуэтов самых известных и любимых опер Бизе, Чайковского, Моцарта, Верди и Бородина. История главных героев – четырех оперных певцов – сплетается в пикантную сюжетную линию, где героям предстоит пережить любовь, страсть, ревность, ненависть и успех.

В Международный день смеха организаторы подготовили для посетителей сюрпризы. Всем зрителям, кто рискнул и пришел на праздничную премьеру не в вечернем гардеробе, а в пижамах, сделают приятные подарки.