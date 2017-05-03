Премьера к 500-летию белорусского книгопечатания

3 Мая 2017 19:19

Сегодня в Национальной библиотеке состоялась презентация издания "Франциск Скорина. Из славного города Полоцка".

Это своеобразный сборник очерков о белорусском просветителе за последний век. Авторами выступили известные общественные и культурные деятели, писатели, ученые, сотрудники библиотек и музеев, журналисты. Среди них - Кондрат Крапива, Владимир Короткевич, Алесь Адамович. Их произведения создают богатый и многогранный образ нашего национального героя, подчеркивают значимость его дела. Впервые была представлена и первая белорусскоязычная публикация о Франциске Скорине.

Книга "Франциск Скорина. Из славного города Полоцка" составлена в доступной и познавательной форме и адресована широкой читательской аудитории. Отрадно, что издание уже успело стать лауреатом республиканского конкурса "Искусство книги - 2017".