Премьера на Первом национальном канале Белорусского радио

22 Декабря 2016 21:02

Первый канал Белорусского радио готовит премьеру спектакля "Письма, возвращенные из небытия...". В основе постановки - неизвестная переписка народного писателя БССР Кондрата Крапивы с сыном. О трагической истории жизни целого поколения, которое не вернулось с фронта, - Инна Пилевич.

Фотоснимок-напоминание о последней встрече Кондрата Крапивы с сыном Борисом. В скором времени после этого письма старшего наследника классика белорусской литературы не стало - погиб под Сталинградом в 1942-м. Кондрат Крапива, который сам прошел четыре войны, бережно хранил все фронтовые треугольники от сына. При жизни писателя письма никогда не печатались, оставаясь для литератора незаживающей раной.

Елена Атрахович, искусствовед, доцент, внучка Кондрата Крапивы: "Последнее письмо, которое сохранилось, оно было написано в декабре 1942 года. И в нем он впервые обращается: "Прощай". В предыдущих писал: "Целую, твой сын Борис".

Переписка отца и сына легла в основу произведения внучки народного писателя. Пьесу решил поставить Первый национальный канал Белорусского радио. По ролям историю прочитали народные и заслуженные артисты купаловского, драматического и театра юного зрителя.

Галина Чернобаева, заслуженная артистка Беларуси: "Атмосфера студии, когда ты находишься один на один практически с микрофоном, она дает возможность почувствовать твоего героя как партнера. Вот если на сцене реальный партнер, то тут у тебя тоже партнер, только он жил очень давно".

Он планировал стать артистом, но сначала решил отслужить в армии. Борис Атрахович в мирное время посещал театральную студию, где и встретил свою вторую половинку. На пару с любимой даже сыграл для знаменитого отца отрывок из "Ромео и Джульетты".

Трагедия нереализованных талантов и оборванных войной родословных. Через историю жизни сына Крапивы можно проследить судьбу целого поколения, которое не вернулось с фронта. Все это - в премьерном спектакле, на запись которого ушел целый месяц.

"Письма, возвращенные из небытия…" - спектакль в двух частях. Каждый эпизод длиной почти в час. Премьера состоится 26 и 27 декабря на Первом национальном канале Белорусского радио в 22:05.