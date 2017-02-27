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Представитель древнего рода Матей Радзивилл вновь приехал на родину
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26 Февраля 2017 21:33

Представитель древнего рода Матей Радзивилл вновь приехал на родину

Завтра в Национальном художественном музее состоится официальное открытие экспозиции наследия Радзивиллов "Судьбы страны и рода". Портреты, гравюры, именные медали, ткани из личной художественной коллекции князя Матея Радзивилла. На протяжении десятилетий он отслеживает на аукционах и приобретает личные вещи семьи. То, что когда-то принадлежало роду Радзивиллов и было вывезено, украдено, конфисковано. Матей - потомок в 14 колене Ежи Радзивилла - того самого, который и заложил начало Несвижской галерее.

Матей - философ, финансист, бизнесмен, меценат - сегодня простой гражданин Польши. Съемочная группа Агентства теленовостей была первой и единственной, кто видел богатую радзивилловскую коллекцию в варшавском доме князя Матея. К тому же потомок знатного рода консультировал белорусов при восстановлении родового гнезда Радзивиллов - Несвижского замка. Передавал на экспонирование и дарил музею личные вещи семьи. Он частый гость в Беларуси. Сегодня представитель древнего рода Матей Радзивилл вновь приехал на родину. И сразу из самолета - в студию "Главного эфира". 

  

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