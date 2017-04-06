Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Праздничный хор Свято-Елисаветинского монастыря на главной драматической сцене
Культура
RSS
Праздничный хор Свято-Елисаветинского монастыря на главной драматической сцене
Скачать Поделиться

6 Апреля 2017 09:05

Праздничный хор Свято-Елисаветинского монастыря на главной драматической сцене

На подмостках Национального театра имени Янки Купалы состоялся благотворительный вечер песнопений. Свою программу коллектив, известный в мире церковной музыки, представил к великопостным праздникам. В зале Купаловского только живой звук - разделять вокалистов и зрителей не будут даже микрофоны.

Кроме Праздничного хора в обители есть еще два коллектива: братский и сестринский. Средства, собранные от проданных билетов на концерт, пойдут на благотворительность - подворье Свято-Елисаветинского монастыря планируется расширить для нуждающихся.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 31.03.2017 18:43 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =