Праздничный хор Свято-Елисаветинского монастыря на главной драматической сцене

6 Апреля 2017 09:05

На подмостках Национального театра имени Янки Купалы состоялся благотворительный вечер песнопений. Свою программу коллектив, известный в мире церковной музыки, представил к великопостным праздникам. В зале Купаловского только живой звук - разделять вокалистов и зрителей не будут даже микрофоны.

Кроме Праздничного хора в обители есть еще два коллектива: братский и сестринский. Средства, собранные от проданных билетов на концерт, пойдут на благотворительность - подворье Свято-Елисаветинского монастыря планируется расширить для нуждающихся.