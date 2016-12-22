Православные сегодня отмечают день памяти Николая Чудотворца

19 Декабря 2016 07:10

Этот праздник не входит в 12 главных почитаемых, но зато имеет довольно богатую историю и множество традиций. И является своего рода способом сближения людей. Никола зимний - это день, когда святой, по мнению верующих, спускается на Землю и благословляет имущество.

В славянском фольклоре Николу-Угодника называют старейшиной всех святых. Для детей Николай-Чудотворец - добрый новогодний волшебник, который исполняет желания и приносит подарки.