Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Православные сегодня отмечают день памяти Николая Чудотворца
Культура
RSS
Православные сегодня отмечают день памяти Николая Чудотворца
Скачать Поделиться

19 Декабря 2016 07:10

Православные сегодня отмечают день памяти Николая Чудотворца

Этот праздник не входит в 12 главных почитаемых, но зато имеет довольно богатую историю и множество традиций. И является своего рода  способом сближения людей. Никола зимний - это день, когда святой, по мнению верующих, спускается на Землю и благословляет имущество.

В славянском фольклоре Николу-Угодника  называют старейшиной всех святых. Для детей Николай-Чудотворец - добрый новогодний волшебник, который исполняет желания и приносит подарки.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =