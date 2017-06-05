Православные христиане сегодня отмечают День памяти первой белорусской святой - Ефросиньи Полоцкой

5 Июня 2017 21:26

Главные торжества проходят в Полоцке - в Спасо-Ефросиньевском монастыре. Его в XII веке основала просветительница. Праздничные богослужения прошли и в Софийском соборе, где начинался духовный путь преподобной. Причем это единственный день в году, когда под сводами памятника архитектуры проходит служба. Участие в торжествах принял Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. Мощам преподобной поклонилась и Ольга Масловская.

Небесная заступница Беларуси. Так называют дочь полоцкой земли преподобную Ефросинью. В монастыре, где хранятся мощи святой, день и ночь звучат молитвы. Круглый год сюда приезжают паломники, чтобы поклониться мощам преподобнай и попросить о своем. 5 июня, в День памяти Ефросиньи, в Полоцке собрались тысячи верующих. Многие приехали издалека.

О первой канонизированной на Руси женщине знают даже за океаном: имя преподобной носят церкви в американском городе Саут-Ривер и канадском Торонто. Ефросинье - внучке Всеслава Чародея и Владимира Мономаха - пророчили блестящее будущее, но в 12 лет девушка отказалась от династического брака и направилась в монастырь. Жила в келье Софийского собора. Сейчас здесь музей и только один раз в год - в День памяти преподобной - проходит литургия.

От места, где начинался духовный путь Ефросиньи, берет начало крестный ход. Одновременно люди выходят из всех церквей города.

Верующие встречаются и уже вместе идут к главной святыне - монастырю, основанному преподобной. Именно там хранятся нетленные мощи святой.

Автомобильное движение в Полоцке остановлено. Православные возлагают цветы к памятникам Ефросиньи Полоцкой и святому Николаю.

По случаю торжеств на обзор вынесен крест Ефросиньи Полоцкой. Это точная копия того самого креста, который по заказу игуменьи Полоцкой сделал мастер Лазарь Богша. Сама реликвия исчезла в годы войны. Но до наших времен на стенах Свято-Преображенской церкви сохранились уникальные фрески XII века. Работа по их открытию идет более двадцати лет.

Еще один знаковый артефакт - актовую печать Ефросиньи Полоцкой - после реставрации представили сегодня в музее книгопечатания. Ее нашли два года назад на территории монастыря во время археологических исследований. И если для историков это очередной элемент в исторической мозаике, то для верующих - знак божьей милости и силы веры.