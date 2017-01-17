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После реконструкции открылся новый корпус первой хореографической школы
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17 Января 2017 18:50

После реконструкции открылся новый корпус первой хореографической школы

После масштабной реконструкции открылся новый корпус первой хореографической школы Минска. Сейчас там проходят занятия по классическим, историко-бытовым и бальным танцам. Выпускники школы выступают на всех театральных сценах Беларуси и становятся знаменитыми хореографами. Надежда Сербиненко посетила восстановленную школу.

Десятиклассницы Валерия и Виктория - танцевальные примы в своей школе. Им доверяют самые сложные танцы  с классической хореографией. Девушки не однажды поднимались и на большую сцену  Государственного музтеатра. В мечтах  стать профессиональными артистками.

  История первой хореографической школы началась 36 лет назад. Среди выпускников - 500 педагогов ритмики, современных направлений и, безусловно,  профессиональных хореографов.  5 лет назад началась реконструкция первого, старейшего корпуса школы.

После реконструкции в хоршколе появилось 8 новых залов. Сейчас мы находимся в зале народного танца. Здесь главное - это пол. Он сделан из березовой доски - это неотъемлемая часть изучения именно этой хореографической дисциплины.

 В реконструированном здании, кроме классов классического, историко-бытового, современного танца, появился и собственный концертный зал на 110 мест. Школа должна стать удобной площадкой для поиска талантов не только из столицы.

Сейчас в школе учатся 230 детей. Благодаря восстановлению в следующем учебным году школа примет уже 300 учеников. Поэтому сейчас начинается отбор талантливых детей. Обучение проходит после основных занятий в школе, несколько раз в неделю.

В основе программы -  белорусские народные музыка и танец.

 

 

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