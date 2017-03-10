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10 Марта 2017 16:15

Послание апостола Петра впервые показали минской публике

Факсимильное издание прибыло в Беларусь прямиком из Рима - из Ватиканской апостольской библиотеки.

Подробности в "Панораме".

Послание апостола Петра впервые показали минской публике

Послание апостола Петра впервые показали минской публике  

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