Культура
4 Апреля 2017 14:00
Полоцк готовится отметить День письменности и свое 1155-летие
Сценарий проведения Дня письменности в Полоцке и празднования в его рамках 500-летия белорусского книгопечатания будет готов уже в мае. Об этом стало известно на заседании рабочей группы во главе с Министром информации Республики Беларусь Лилией Ананич. Масштабный праздник состоится 2-5 сентября. Будет вручена Национальная литературная премия, впервые пройдет республиканский конкурс юных чтецов "Живая классика", отметят юбилеи классиков белорусской литературы - Янки Купалы, Якуба Коласа, Янки Брыля. В рамках праздника самый древний город Беларуси отметит свое 1155-летие.
Другие новости
04.04.2017 15:27 / Культура За вклад в духовное развитие центрального региона Андрей Мартынюк получил Спецпремию Миноблисполкома
03.04.2017 21:38 / Культура Белорусская команда подготовила визитку для "Евровидения"
03.04.2017 19:12 / Культура Самую весеннюю визитку для "Евровидения" сняла белорусская команда
03.04.2017 07:07 / Культура В Минске представили международный научный проект, посвященный Франциску Скорине
02.04.2017 21:10 / Культура На 85 году жизни ушел из жизни Евгений Евтушенко
02.04.2017 15:06 / Культура В Полоцке стартовал 30-й юбилейный фестиваль старинной и современной камерной музыки
02.04.2017 09:06 / Культура Премьера музыкального спектакля состоялась в столичном Дворце культуры профсоюзов
01.04.2017 21:30 / Культура Премьера к Всемирному дню смеха
01.04.2017 09:19 / Культура Мировые музыкальные хиты звучали накануне со сцены Белгосфилармонии
31.03.2017 18:43 / Культура Рубрика "Променад"
31.03.2017 15:16 / Культура NaviBand выйдет на сцену во втором полуфинале под 15-м номером
31.03.2017 09:01 / Культура Акцию "Единый билет" начал Национальный исторический музей и шесть его филиалов
31.03.2017 07:17 / Культура Звуки легендарной "Волшебной флейты" вернулись на сцену Большого
30.03.2017 19:12 / Культура Экспозиция, посвященная Валентину Елизарьеву, открылась во Дворце Республики
30.03.2017 18:46 / Культура Большой театр Беларуси представляет спектакль для любителей фэнтези
30.03.2017 18:42 / Культура В Молодечно прошел финал фестиваля "Арт-вакации"
30.03.2017 15:40 / Культура 300 мини-книг представили на выставке "Книга и культура" в Минске
30.03.2017 12:26 / Культура Выставка "Валентин Елизарьев: репортаж из настоящего времени" - одно из мероприятий к юбилею мастера