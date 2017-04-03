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Культура
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4 Апреля 2017 14:00

Полоцк готовится отметить День письменности и свое 1155-летие

Сценарий проведения Дня письменности в Полоцке и празднования в его рамках 500-летия белорусского книгопечатания будет готов уже в мае. Об этом стало известно на заседании рабочей группы во главе с Министром информации Республики Беларусь Лилией Ананич. Масштабный праздник состоится 2-5 сентября. Будет вручена Национальная литературная премия, впервые пройдет республиканский конкурс юных чтецов "Живая классика", отметят юбилеи классиков белорусской литературы - Янки Купалы, Якуба Коласа, Янки Брыля. В рамках праздника самый древний город Беларуси отметит свое 1155-летие.

  

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