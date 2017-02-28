Полотна классиков - в самом сердце столицы

28 Февраля 2017 19:07

Национальный художественный музей Беларуси украсил улицу Ленина произведениями наших известных художников. Теперь путь от метро "Октябрьская" до хранилища искусства украшают репродукции произведений Леонида Щемелева, Павла Гавриленко, Гавриила Ващенко и других известных авторов. Все представленные работы посвящены Минску. Проект приурочен к значимой дате - в этом году белорусской столице исполнится 950 лет.

Оригиналы представленных на улице картин можно будет увидеть 9 сентября, когда и состоятся главные торжества по случаю дня рождения Минска. Национальный художественный музей презентует 150 картин белорусских художников, посвященных белорусской столице.