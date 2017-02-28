Культура
28 Февраля 2017 19:07
Полотна классиков - в самом сердце столицы
Национальный художественный музей Беларуси украсил улицу Ленина произведениями наших известных художников. Теперь путь от метро "Октябрьская" до хранилища искусства украшают репродукции произведений Леонида Щемелева, Павла Гавриленко, Гавриила Ващенко и других известных авторов. Все представленные работы посвящены Минску. Проект приурочен к значимой дате - в этом году белорусской столице исполнится 950 лет.
Оригиналы представленных на улице картин можно будет увидеть 9 сентября, когда и состоятся главные торжества по случаю дня рождения Минска. Национальный художественный музей презентует 150 картин белорусских художников, посвященных белорусской столице.
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