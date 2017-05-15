Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Поклонники встречали NaviBand в аэропорту
Культура
RSS
Поклонники встречали NaviBand в аэропорту
Скачать Поделиться

14 Мая 2017 21:30

Поклонники встречали NaviBand в аэропорту

В Национальном аэропорту Минск-2 ребят ждали поклонники, журналисты, друзья - все те, кто болел за наших Ксюшу и Артема.  

Теги: Евровидение-2017

Другие новости

"Евровидение-2017". Как это было "Еўрабачанне-2017". Як гэта было NaviBand take 17th place at Eurovision 2017 14.05.2017 21:32 / Культура "Евровидение-2017". Как это было
Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 12.05.2017 18:55 / Культура Рубрика "Променад"
NaviBand в финале "Евровидения" NaviBand увайшла ў фінал "Еўрабачання" 11.05.2017 23:59 / Культура NaviBand в финале "Евровидения"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =