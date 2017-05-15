Поклонники встречали NaviBand в аэропорту

Культура
14 Мая 2017 21:30
Поклонники встречали NaviBand в аэропортуВ Национальном аэропорту Минск-2 ребят ждали поклонники, журналисты, друзья - все те, кто болел за наших Ксюшу и Артема.
Другие новости
15.05.2017 07:00 / Культура Фанаты встречали NaviBand с цветами и песней "Гісторыя майго жыцця"
14.05.2017 21:32 / Культура "Евровидение-2017". Как это было
14.05.2017 12:07 / Культура В Минске отпраздновали день рождения Валентия Ваньковича
14.05.2017 09:06 / Культура Победителем "Евровидения" стал представитель Португалии. NaviBand на 17-м месте
14.05.2017 00:00 / Культура Португалия выиграла Международный конкурс песни "Евровидение-2017"
13.05.2017 21:09 / Культура В Киеве сегодня разрешится главная интрига музыкального конкурса Европы
13.05.2017 15:31 / Культура "Гісторыя майго жыцця" под номером 3. Болеем за наших!
13.05.2017 14:00 / Культура NaviBand готовятся к генеральной репетиции финала "Евровидения 2017"
13.05.2017 12:30 / Культура С NaviBand встретился посол Беларуси в Украине
13.05.2017 09:05 / Культура В Киеве сегодня пройдет финал "Евровидения". Болеем за NaviBand!
12.05.2017 20:34 / Культура Беларусь в пятый раз в истории в финале шоу!
12.05.2017 18:55 / Культура Рубрика "Променад"
12.05.2017 15:11 / Культура "Гісторыя майго жыцця" - прозвучит в финале "Евровидения"
12.05.2017 07:05 / Культура Фан-клуб "Евровидения" болел за NaviBand в Минске
12.05.2017 07:03 / Культура В финале "Евровидения" NaviBand выйдет на сцену под номером 3
11.05.2017 23:59 / Культура NaviBand в финале "Евровидения"
11.05.2017 21:11 / Культура В Киеве стартует второй полуфинал "Евровидения"
11.05.2017 07:28 / Культура Сегодня в Киеве пройдет второй полуфинал главного музыкального шоу Европы
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия