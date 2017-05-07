Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Подведены итоги международного конкурса изобразительного искусства “Красавік”
Культура
RSS
Подведены итоги международного конкурса изобразительного искусства “Красавік”
Скачать Поделиться

7 Мая 2017 09:02

Подведены итоги международного конкурса изобразительного искусства “Красавік”

Государственный художественный колледж имени Глебова подвел итоги международного детско-юношеского конкурса изобразительного искусства "Красавік". В этом году в нем участвовали более 500 человек из 10-ти стран. Юные таланты представили работы в самых разных направлениях: живопись и скульптура, декоративно-прикладное искусство и графика. Итоги конкурса подвели в Национальной библиотеке. Призы достались не только победителям, каждый из участников получил памятный подарок.

В этом году юным художникам было непросто. Они должны были создать посвящение 500-летию белорусского книгопечатания и Франциску Скорине.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 05.05.2017 15:28 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =