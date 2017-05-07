Культура
7 Мая 2017 09:02
Подведены итоги международного конкурса изобразительного искусства “Красавік”
Государственный художественный колледж имени Глебова подвел итоги международного детско-юношеского конкурса изобразительного искусства "Красавік". В этом году в нем участвовали более 500 человек из 10-ти стран. Юные таланты представили работы в самых разных направлениях: живопись и скульптура, декоративно-прикладное искусство и графика. Итоги конкурса подвели в Национальной библиотеке. Призы достались не только победителям, каждый из участников получил памятный подарок.
В этом году юным художникам было непросто. Они должны были создать посвящение 500-летию белорусского книгопечатания и Франциску Скорине.
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