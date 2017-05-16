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Подготовка к Национальному фестивалю белорусской песни и поэзии "Молодечно-2017"
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16 Мая 2017 15:37

Подготовка к Национальному фестивалю белорусской песни и поэзии "Молодечно-2017"

Вовсю идет подготовка к Национальному фестивалю белорусской песни и поэзии "Молодечно-2017". Сегодня в Минске состоялась совместная репетиция конкурсантов и оркестра под управлением Михаила Финберга. Композицию каждого вокалиста доводили до идеального звучания. Эстрадные исполнители из разных регионов Беларуси, включая столицу, представят песни на белорусском языке в Молодечно уже 2-3 июня.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси: "Конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни уже завершает свою работу над этой программой. Я очень доволен тем, что из разных уголков нашего родного Отечества, из нашей Беларуси приехали к нам молодые исполнители. Это наше будущее. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы им было уютно работать и чтобы они получили удовольствие".

В этом году музыкальный конкурс посвящен белорусским классикам Янке Купале и Якубу Коласу. Билеты на фестиваль "Молодечно-2017" уже в продаже.

  

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