Культура
1 Марта 2017 15:20
"Под знаком света" - выставка с таким названием открывается сегодня в Минске
"Под знаком света" - выставка живописи с таким названием открывается сегодня в Минске. Ретроспективная экспозиция посвящена юбилею белорусского художника Григория Иванова. Более восьми десятков произведений отражают его творческую и жизненную философию. Григорий Иванов известен своим авторским стилем и манерой письма. Он концептуально разработал новое направление в белорусском искусстве.
Главная идея мастера - все, и искусство в том числе, начинается с энергии света. Работы Григория Иванова находятся в сборах белорусских музеев, а также в Музее современного русского искусства в США и частных коллекциях Европы.
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