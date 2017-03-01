"Под знаком света" - выставка с таким названием открывается сегодня в Минске

1 Марта 2017 15:20

"Под знаком света" - выставка живописи с таким названием открывается сегодня в Минске. Ретроспективная экспозиция посвящена юбилею белорусского художника Григория Иванова. Более восьми десятков произведений отражают его творческую и жизненную философию. Григорий Иванов известен своим авторским стилем и манерой письма. Он концептуально разработал новое направление в белорусском искусстве.

Главная идея мастера - все, и искусство в том числе, начинается с энергии света. Работы Григория Иванова находятся в сборах белорусских музеев, а также в Музее современного русского искусства в США и частных коллекциях Европы.